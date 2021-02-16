Депутатам посоветовали при заполнении декларации не забывать о банковских счетах

Депутатам заксобрания в очередной раз напомнили о сроках и правилах заполнения деклараций о доходах и имуществе за прошлый год.

С небольшой инструкцией на эту тему выступил после пленарного заседания председатель комиссии по контролю за достоверностью представленных сведений о доходах, депутат Владимир Никитин. Он рассказал, что департамент по противодействию коррупции подготовил специальное пособие по правильному заполнению деклараций, и рекомендовал всем с ним ознакомиться.

Кроме того, Никитин заострил внимание коллег на двух моментах. Первое – это забытые банковские счета. «Берутся кредиты, кредиты выплачиваются, счета не закрываются», – отметил он и посоветовал каждому проверить количество своих банковских счетов через личный кабинет в налоговых органах. Второе – это дата предоставления информации. В этом году депутаты должны сдать справки в комиссию Никитина до 1 апреля. «Срок по представлению уточненных сведений до 1 мая – это не для вас, – пояснил он. – Это для нас, для комиссии. Мы получаем справки до 1 апреля, проводим проверку, если найдем какие-то несоответствия, то успеваем уточнить. Но для вас срок – 1 апреля».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.21

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