Креков: первым компонентом «Спутник V» привито уже более ста тысяч свердловчан

Первым компонентом вакцины «Спутник V» в Свердловской области привиты уже более 100 тысяч человек, вторым – более 20 тысяч.

Об этом рассказал на брифинге замгубернатора Павел Креков. Он добавил, что даже те, кто заразился коронавирусом, поставив только первый укол, переносят заболевание легче.

Вакцинация сейчас идет более чем в 115 стационарных пунктах, 16 мобильных пунктов выезжают в сельские территории. Почти еженедельно в регион приходят крупные партии вакцины. В общей сложности уже получено более 150 тысяч доз «Спутника V», одна тысяча «Вектора» (экспериментальная партия). Еще 10 тысяч доз вакцины поступило в закрытые города, и 5 тысяч – в военные структуры. Более 20 тысяч доз должны поступить в ближайшие выходные, до конца февраля – еще 35-40 тысяч. В марте поставки вакцины увеличатся минимум в два раза, заверил чиновник.

Ежедневно, по словам Крекова, прививаются от 5 до 8 тысяч человек. Эффект от этого область должна почувствовать в апреле.

Записались на вакцинацию через разные платформы – сайт госуслуг, сайты больниц, телефон 122 – около 130 тысяч человек.

Екатеринбург, Екатеринбург

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