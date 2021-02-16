Мужчины украли у подростка телефон, но их быстро поймали

В Екатеринбурге двое мужчин ограбили 17-летнего юношу, но вскоре после происшествия их задержали. Теперь злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». Максимальный срок наказания – до семи лет лишения свободы.

В СУ СК России по Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что позавчера вечером двое пьяных мужчин похитили у подростка телефон за 14 тысяч рублей, однако были пойманы благодаря помощи одного из прохожих. «Оба фигуранта задержаны, с их участием проводятся необходимые процессуальные действия. В настоящее время следователем СКР по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательственной базы», – добавил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу уточнили, что заступился за подростка бывший полицейский. В это же время мимо проезжали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 13, которые заметили четверых конфликтующих. Юноша указал на грабителей, полицейские их задержали и доставили в отдел.

Екатеринбург, Анна Темрук

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