В Нижнем Тагиле поймали педофила, который шесть лет назад изнасиловал четырехлетнюю девочку

39-летнего жителя Нижнего Тагила обвиняют в изнасиловании малолетней девочки, совершенном в июне 2014 года. Все эти годы она никому ни о чем не рассказывала.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, только в феврале 2021-го девочка рассказала о случившемся маме, и та сразу обратилась в полицию. Обвиняемый узнал, что его жертва заговорила, и сбежал из дома. Но 9 февраля 2021 года его удалось задержать. По ходатайству следствия он заключен под стражу, ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей».

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых добавил, что засады были выставлены по всем адресам, где подозреваемый мог объявиться. «Работника одной из компаний сферы ЖКХ сыщики задержали 9 февраля текущего года в микрорайоне Красный Камень. Ранее данный гражданин в поле зрения силовиков не попадал, судимостей не имеет, но при допросах ведет себя как бывалый рецидивист. Представители МВД применяли в работе с ним полиграф. Раскрытие преступления в отношении малолетней находилось на личном контроле полковника Абдулкадырова, главы тагильского гарнизона полиции. Статья, по которой предъявлено обвинение задержанному, предусматривает вплоть до 20 лет лишения свободы», – отметил полковник Горелых. Он пояснил, что на момент преступления ребенку было четыре года.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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