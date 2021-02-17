В Камышлове пойдет под суд директор завода экс-депутата Госдумы Язева за налоговые махинации на 37 миллионов

В Камышлове будут судить бывшего директора ООО «Камышловский завод «Урализолятор» Алексея Тумакова. Его обвиняют в сокрытии от налоговой 37 миллионов рублей.

По версии следствия, Тумаков знал, что у компании есть задолженность по налогам на 27 миллионов и понимал, что если деньги поступят на счета фирмы, то их заберет государство – компания проходила процедуру банкротства. Поэтому он проводил деньги через расчетные счета третьих лиц, насчитывался с контрагентами по актам взаимозачетам и выдавал деньги из кассы предприятия. С апреля по октябрь 2018 года таким образом от налоговой удалось скрыть 37 миллионов, которые должны были быть взысканы по налогам и страховым взносам.

Как сообщили в прокуратуре по Свердловской области, уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере» направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу.

«Урализолятор» был обанкрочен в октябре 2018 года. Компания принадлежала Александре Язевой, по данным «Контур-Фокуса» конечными владельцами актива было семейство Язевых, включая экс-депутата Госдумы Валерия Язева.

Камышлов, Людмила Прокофьева

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