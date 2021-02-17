На пожаре в Екатеринбурге погибли мужчина и женщина (ФОТО)

Сегодня ночью на улице Красноуфимской в Екатеринбурге сгорел частный жилой дом. Когда пожарные разбирали сгоревшие развалины, они обнаружили тела двух погибших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

В СУ СКР по Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что следователи Верх-Исетского района начали доследственную проверку. Тела погибших отправлены на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. По предварительным данным, они задохнулись. Также установлено, что пожар начался с одной из надворных построек, а уже потом перекинулся на дом.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что личность хозяина дома уже установлена: это гражданин Ахманаев, 1962 г.р., работавший охранником в одном из местных коммерческих предприятий. Больше в доме никто прописан не был. Личность погибшей женщины пока не установлена. Полицейские выяснили, что у Ахманаева есть взрослые дети – сын и дочь, которые живут отдельно. Сегодня полиция спросит их, кем могла приходиться погибшая их отцу. Отрабатываются различные версии причины пожара, в том числе – поджог, замыкание электропроводки, нарушение правил техники безопасности с бытовой техникой и неосторожное обращение с огнем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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