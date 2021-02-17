В госпитале для ветеранов войн прорвало трубу с горячей водой

Накануне поздно вечером в екатеринбургском госпитале для ветеранов войн, где лежат больные с коронавирусом, случилась коммунальная авария. Как рассказал «Новому Дню» один из пациентов, на чердаке прорвало трубу с горячей водой, затопило несколько палат в хирургическом корпусе (сейчас переоборудован под инфекционное отделение). До приезда ремонтников в медучреждении отключали отопление и свет, после устранения протечки тепло дали. Однако больница до сих пор обесточена.

«Света так и нет, отопление дали. Палаты сушат – народ так и вповалку [лежит] кто где», – сообщил очевидец.

Ситуацию прокомментировал начальник госпиталя Олег Забродин. «Да, была незначительная коммунальная авария. Протечка. Никто из пациентов не пострадал, реанимация (находится на первом этаже корпуса) не пострадала. Площадь повреждения – полтора этажа. Это несколько пустых палат, там не было пациентов. Причину аварии выяснили в течение 20 минут, к сожалению, это ветхость теплосетей. Все службы госпиталя, и инженерные, и медицинские, сработали очень хорошо и оперативно. В данный момент идет просушка электросетей. Планирую, что даже розетки заработают у нас к обеду», – сообщил «Новому Дню» Забродин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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