В Свердловской области – 228 новых случаев коронавируса и 14 смертей

В Свердловской области в последние дни выявляют примерно одинаковое количество новых случаев коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировано 228 случаев, их которых 96 – в Екатеринбурге. Скончались 14 человек.

«Состояние 307 госпитализированных оценивается как тяжелое, 195 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 123 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах составляет 1 501. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает региональный штаб.

Зарегистрировано 14 смертей, всего с начала пандемии умерли 2257 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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