Куйвашев и Новоженов открыли новый Дворец единоборств ЕВРАЗа

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев 17 февраля открыли Дворец единоборств ЕВРАЗ – Арена «Атлант», который построен в Качканаре при поддержке ЕВРАЗа.

Дворец единоборств построен в рамках трехстороннего соглашения между правительством Свердловской области, Качканарским городским округом и ЕВРАЗом. На его возведение направлено около 360 млн рублей отчислений компании.

Во Дворце единоборств будут проходить тренировки по всем бойцовским дисциплинам, которые существуют в Качканаре: самбо, боевое самбо, дзюдо, карате, бокс и кикбоксинг, рукопашный бой, грепплинг. Еженедельно здесь смогут тренироваться 600 человек. Для занятий предусмотрено пять залов разной направленности. Современный комплекс позволяет проводить соревнования не только регионального, но и всероссийского масштаба. Вместимость зрительского сектора – 250 человек.

«Уверен, что новый Дворец единоборств станет отличным подарком для города и его жителей. Мы уделяем большое внимание развитию в Свердловской области профессионального и любительского спорта, созданию современной спортивной инфраструктуры, позволяющей всем уральцам заниматься любимыми видами спорта. И в этом мы всегда находим поддержку у руководителей крупнейших предприятий региона», – сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«ЕВРАЗ не только занимается развитием производства, разрабатывает новые месторождения и осваивает новую технику, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал Денис Новоженов. – Мы многое делаем для развития инфраструктуры городов, в которых находятся наши предприятия. Дворец единоборств, центр футбола «Олимп», лыжероллерная трасса – результаты наших совместных усилий. Дворец единоборств – это очередной объект в рамках соглашения о развитии Качканара. Вместе с руководством области и города мы строим лучшее будущее».

После открытия Дворца единоборств губернатор принял участие в запуске в работу современной техники на новом месторождении железной руды ЕВРАЗ Качканарского ГОКа.

ЕВРАЗ КГОК начал добычу руды на Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) титаномагнетитовых руд в ноябре 2020 года. В 2021 году из нового месторождения планируется добыть около 5 млн тонн руды

Для добычи руды на СКМ за последний месяц приобретено 9 единиц современной мощной техники. Затраты компании на ее приобретение составили 1,9 млрд рублей.

Для работы на СКМ приобретено:

– Четыре большегрузных карьерных самосвала БелАЗгрузоподъемностью 240 тонн, которые впервые применены на перевозке железной руды;

– два бульдозера Comatsu D475A;

– автогрейдер Caterpillar для содержания дорог;

– фронтальный погрузчик Caterpillar 994К для погрузки руды на рудоперегрузочном пункте в думпкары, а также для погрузки БелАЗов в карьере;

– карьерный экскаватор P&H2300 группы Komatsu с емкостью ковша 20 кубических метров, который также впервые применен на погрузке железной руды (в марте начнется сборка, в июле – запуск в работу на карьере СКМ);

В 2022-2024 году для СКМ планируется приобретение второго фронтального погрузчика Caterpillar 994К, трех автосамосвалов БелАЗ 75313, второго экскаватора P&H2300.

В 2021 году на Собственно-Качканарском месторождении будут сформированы первые уступы карьера: + 625м, + 610м, +595м, +580м, +565м.

На месторождении построены два рудоперегрузочныхпункта на 6,5 млн тонн руды каждый, на которые самосвалы будут привозить руду из карьера. Для доставки руды на фабрики построены новые железнодорожные пути, проведена реконструкция железнодорожной станции «Северная», построены высоковольтные и кабельные линии электропередач.

Модернизирована подстанция №11, продолжается работа по объектам водоотведения. Всего будет оборудовано восемь водоотводных канав, две насосные станции и два отстойника карьерных вод.

Завершены монтаж системы видеонаблюдения и расширение системы диспетчеризации горного транспорта, действующей на Гусевогорском месторождении.

На реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗ направит 6,4 млрдрублей. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 километрах от Гусевогорскогоместорождения. Общая длина карьера СКМ – 6 километров, ширина – до 4 километров, высота залегания пород – от 220 до 630 метров. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа – 16,6%. В месторождении сосредоточена значительная часть мировых запасов ванадия. Исходя из потребности предприятия в 60 миллионах тонн в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

Проект включен в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для Свердловской области. СКМ обеспечит стабильную работу ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.21

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