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Перевал Дятлова

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Четверг, 18 февраля 2021, 10:17 мск

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«Травмы Дубининой говорят о применении специального ножа» – продолжение проекта «Перевал Дятлова. Версия Киреева» (ФОТО, ВИДЕО)

ИАА «Новый День» предлагает читателю продолжение проекта «Перевал Дятлова. Версия Киреева». Уралец Дмитрий Киреев предложил свой вариант разгадки тайны гибели группы Дятлова, которая не дает покоя исследователям более полувека. Ранее в проекте рассказывалось о вероятном орудии убийства туристов – вогульском молоте-колотушке. Киреев доказывает при помощи схем и экспериментов, что именно такой инструмент объясняет повреждения, обнаруженные на телах погибших.
Новый выпуск – о гибели Людмилы Дубининой, на чьем теле было наибольшее количество травм, а некоторые до сих пор не имеют реалистичного объяснения. И снова – у Киреева своя версия: он рассказывает еще об одном предмете, который был использован для нанесения увечий. Подробности – на фото и видео в проекте «Перевал Дятлова. Версия Киреева».

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