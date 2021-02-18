Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству штрафов для водителей

Водителей Свердловской области в 2020 году оштрафовали на 3,7 млрд рублей. ГИБДД вынесла 4,59 млн постановлений, из них 3,68 млн были вынесены по камерам. В пятерке лидеров оказались также Татарстан (7,34 млн постановлений на 4,72 млрд руб.) и Краснодарский край (6,33 млн постановлений на 4,06 млрд руб.). Больше всего штрафов выписано в Москве (30,2 млн постановлений на 23 млрд) и Московской области (30,5 млн постановлений на 18,9 млрд).

За год в России водителей штрафовали на 15% чаще, чем в 2019 году, а общая сумма штрафов выросла на 10% и составила 117 млрд рублей – это примерно половина стоимости строительства Крымского моста. Данные сегодня публикует «Коммерсант», ссылаясь на статистику ГИБДД.

Подавляющее большинство штрафов выносится по камерам – 87%, и за год цифра подросла. При этом в России обнаружился регион, где вообще нет дорожных камер, – это Чукотка. Она заняла последнее место в рейтинге, водители получили около 7 тысяч штрафов на сумму менее 8 млн рублей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.21

18 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Куйвашев и Новоженов открыли новый Дворец единоборств ЕВРАЗа. / Минбез отказал «Яблоку» и «Парнасу» в проведении шествия памяти Немцова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»