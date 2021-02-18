Уральские металлурги побили рекорд по выпуску катодной меди

Предприятие УГМК АО «Уралэлектромедь» превысило собственный максимум по выпуску медных катодов. За 2020 год комбинат произвел 432 613 тонн катодной меди, что составляет 105,5% к уровню 2019 года. Это абсолютный рекорд за всю историю деятельности предприятия.

По словам главного инженера АО «Уралэлектромедь» Алексея Королева, новый высокий показатель производства удалось достичь за счет ритмичной поставки сырья, планомерного техперевооружения цехов и интенсификации производственных процессов.

«В 2020 году предприятие также увеличило производство: золота в слитках на 7%, серебра в слитках на 10%, изделий из медных порошков на 7%, свинца рафинированного на 9%. Помимо этого, предприятие увеличило выпуск проволоки медной (+25%), жилы токопроводящей медной (+87%)», – добавили в пресс-службе УГМК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.21

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