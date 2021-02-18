На Урале будет создан зоологический заказник для сохранения норки и соболя

Ивдель (Новый День, Елена Владимирова – На севере Свердловской области, в Ивдельском районе, в 2021 году будет создана новая особо охраняемая природная территория областного значения – государственный зоологический охотничий заказник «Тошемский», площадь которого составит 113,5 тысячи гектаров.

В департаменте информполитики сообщили, что заказник предназначен для сохранения и восстановления редких видов животных: северный олень, речная выдра, европейская норка, соболь. Там будут сохранены лесные, болотные и горные природные комплексы. Антропогенное воздействие на территорию будет значительно ограничено.

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области подготовлены все необходимые документы для создания новой ООПТ.

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