В Екатеринбург летит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин – инспектировать ЕКАД

В Екатеринбург завтра прилетит заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, курирующий строительный блок.

В департаменте информационной политики Свердловской области программу визита вице-премьера не раскрывают. Однако известно, что федеральный чиновник вместе с полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Евгением Куйвашевым посетит участок строительства третьего пускового комплекса ЕКАД. На этот объект регион получил 9 миллиардов рублей из федерального бюджета. Строительство дороги планируется завершить до 2023 года – к юбилею Екатеринбурга.

Ожидается также, что Марат Хуснуллин проведет в уральском полпредстве совещание по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.21

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