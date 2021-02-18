Банкиры: фондовый рынок станет еще популярнее из-за низких ставок по вкладам

Ставки по вкладам с учетом инфляции уже фактически не позволяют сохранить капитал, а тем более увеличить его. Это одна из причин популярности фондового рынка, рост которого, по прогнозам, продолжится и в этом году.

«По вкладам фактически возникла отрицательная процентная ставка: если из номинальной вычесть уровень инфляции, то она становится отрицательной. Это может повлиять на дальнейшее сокращение доли вкладов, может сохраниться тенденция по переводу средств на фондовый рынок», – прокомментировал сегодня на пресс-конференции начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов. Он также отметил, что банки и сами заметили отток желающих делать вклады и перестали понижать проценты – это произошло примерно с декабря.

«Я думаю, что если экономика будет развиваться достаточно стабильно, то те люди, которые ушли на фондовый рынок, они не будут возвращаться к вкладам, но в случае очередного циклического кризиса будет отток с рынка акций на более защищенный рынок облигаций, а часть денег перейдет на рынок вклада. Но человек, почувствовавший вкус работы на фондовом рынке, не будет удовлетворяться тем уровнем ставки, которые есть на вкладах», – добавил заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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