Число заражений коронавирусом на Среднем Урале упало до уровня октября

В Свердловской области за последние сутки коронавирус подтвердили еще у 218 человек, около половины из которых – это жители Екатеринбурга. Аналогичные цифры на Среднем Урале фиксировались до середины октября, после пошел рост.

Как сообщили в региональном оперштабе, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 75 705.

В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 315 человек, 192 из них в реанимации, 128 – на ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1521, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки подтвердилась смерть еще 11 пациентов, общее число скончавшихся от вируса – 2268.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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