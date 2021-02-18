В Свердловской области синоптики объявили метеопредупреждение до конца недели

Сразу в нескольких частях города екатеринбуржцы заметили смог. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала «Новому Дню», что сейчас на территории области действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

«Для людей в данном случае опасности нет. Первая степень предупреждения она, в основном, не опасна. Это больше касается промышленных городов, не ко всей территории области это относится. Предупреждение первой степени опасности действует, когда концентрации не достигают критических значений, но предприятиям нужно быть начеку и сокращать вовремя выбросы в атмосферу, чтобы не росли концентрации загрязняющих веществ», – пояснила Галина Шепоренко.

Ожидается, что предупреждение отменят к концу недели.

Добавим, что по данным ГУ МЧС региона, на этой неделе местами в Свердловской области ожидается аномально холодная погода до -38 градусов.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 18.02.21

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