Еще один сторонник Навального получил протокол за участие в акциях протеста. Его вычислили по видеокамерам

Сегодня утром полицейские задержали волонтера штаба Навального Егора Васильченко. Ему вменяется участие в несанкционированных акциях протеста, которые прошли 23 и 31 января в Екатеринбурге.

Как рассказала «Новому Дню» адвокат Васильченко Ирина Ручко, правоохранители опознали его как участника несогласованных митингов по видеосъемке. Волонтер стоял в толпе протестующих. «Полицейские приехали к нему домой. Егора принудительно доставили в отделение на Фрунзе, 74, где составили на него два административных протокола по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ. Странно, что человека не уведомили повесткой, а приехали и забрали. Он бы и сам мог прийти в отделение», – отметила адвокат. Сейчас Васильченко уже отпустили домой.

Напомним, всего на акциях протеста в Екатеринбурге были задержаны более ста человек, среди них – почти все сотрудники штаба Навального.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.21

Уральским оборонщикам поставили задачу увеличить выпуск гражданской продукции за год до 35%. / В зоопарке Екатеринбурга родился второй кустарниковый кенгуренок (ФОТО). / В Екатеринбурге горела многоэтажка. Спасатели эвакуировали 45 человек (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»