На станции метро «Ботаническая» умер мужчина

Сегодня днем на станции метро «Ботаническая» скончался мужчина. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что, по предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера – ему внезапно стало плохо.

По факту произошедшего следственный отдел СКР по Чкаловскому району города Екатеринбурга начал проверку, на станции опрашиваются очевидцы и проводится осмотр места происшествия.

Екатеринбург, Анна Темрук

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