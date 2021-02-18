Что подарят екатеринбурженки мужчинам на 23 Февраля – последние тренды

В социальных сетях и на профильных интернет-форумах за несколько недель до празднования 23 Февраля ажиотаж – жительницы Екатеринбурга активно обсуждают возможные подарки мужьям, отцам, сыновьям и коллегам по работе. Несмотря на то что День защитника отечества традиционно принято относить к профессиональному празднику военнослужащих, сейчас его считают больше праздником гендерным – аналогом 8 Марта для мужчин. Что собираются дарить женщины – читайте в обзоре «Нового Дня».

Избитый годами стандартный набор: носки, пена для бритья и нижнее белье екатеринбурженки выбирают все реже. В целом на протяжении последних лет сохраняется тенденция не дарить банальные подарки, чтобы, в том числе, не получить такую же банальщину в ответ на 8 Марта. Вместо этого дарительницы предпочитают удивлять практичными и полезными вещами: термобелье, ремень для брюк, сертификат в магазин электроники на покупку смарт-часов, витамины, сковородку для подачи гриля, капучинатор, расческу для бороды, любителям рыбалки – браслеты для выживания, спортсменам – тренажеры для определенных групп мышц, абонемент в спортзал.

Пользуются спросом и автомобильные принадлежности – держатели для мобильных телефонов, компактный пылесос, а также культурные подарки – билеты в театр и музеи на тематические выставки, различные приспособления: фреза, шуруповерты и наборы инструментов. Последние, кстати, вошли в топ по популярности желаемых подарков.

Не останутся без подарков в этом году и дети. Как сообщает «Новый День», к примеру, родители в отдельном чате дискутируют и советуют, что подарить мальчикам: набор маркеров для скетчинга, мини-термосы, шоколад, ручку-подставку для телефона со стилусом, сертификат в кино, кружки, настольные игры, книги. Несколько пользователей рассказали, как вместо материальных подарков проводят детям экскурсии: «Мы дарим эмоции. Устраиваем общее мероприятие для всех (23 февраля и 8 марта вместе получается). В этом году игра ФордБайар, в прошлом экскурсия на кондитерскую фабрику с мастер-классом. Другой класс в бургерную на мастер-класс с аниматором идёт. Мне кажется это лучше, чем дежурный подарок», – написала на форуме U-mama.ru пользовательница под именем Лампа.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 18.02.21

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