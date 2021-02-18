Скончался основатель первого центра памяти Бориса Ельцина историк Анатолий Кириллов

В Екатеринбурге на 73-м году жизни скончался доктор исторических наук, профессор УрФУ, общественный деятель Анатолий Кириллов.

Именно многолетняя работа Анатолия Кириллова по сохранению памяти первого президента России Бориса Ельцина послужила основой для создания Президентского центра в Екатеринбурге.

Как сообщили в департаменте информполитики, губернатор Евгений Куйвашев выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Анатолия Кириллова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.02.21

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