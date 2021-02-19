Уралец отсудил у Фонда капремонта 100 тысяч рублей за упавший кирпич на автомобиль

Свердловский фонд капремонта по решению суда выплатит более 100 тысяч рублей жителю Каменска-Уральского за упавший на его автомобиль кирпич.

Инцидент случился в марте прошлого года. Мужчина припарковал машину Toyota Auris возле своего дома, в котором проходил капитальный ремонт. Рабочие ремонтировали кирпичную кладку и штукатурили вентиляционные трубы. В какой-то момент с крыши упал кирпич прямо на тойоту. У автомобиля было пробито стекло на крышке багажника, появились вмятины и сколы. По заключению экспертов, ремонт машины обошелся каменцу в 146 300 рублей. Еще 3 тысячи рублей мужчина заплатил за экспертизу.

Уралец подал иск о возмещении ущерба к региональному фонду капремонта и ООО «УК «ДЕЗ», которое должно было осуществлять строительный контроль при работах. Но ответчики посчитали виновными не себя, а компанию-подрядчика – ООО «Комплексный энергосервис»,

Тем не менее, Синарский районный суд Каменска-Уральского частично удовлетворил требования иска. С фонда капремонта взыскан материальный ущерб с учетом износа автомобиля – 87 918 рублей, расходы по оплате услуг представителя – 12 тысяч рублей, по оплате услуг эксперта – 3 тысячи рублей, госпошлина – 2 479 рублей.

Юристы фонда пытались обжаловать решение в Свердловском областном суде, однако и там вынесли вердикт, что ответственность несет организатор капремонта.

«Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам, согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что в силу прямого указания Жилищного кодекса, у регионального оператора возникает ответственность за действия третьих лиц, не являющихся стороной обязательства, возникающих при проведении капитального ремонта дома. В данной ситуации, как установлено судом первой инстанции, ответственность Фонда обусловлена ненадлежащим исполнением подрядчиком работ по капремонту», – говорится в сообщении облсуда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.21

19 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Скончался основатель первого центра памяти Бориса Ельцина историк Анатолий Кириллов. / Политологи об «акциях» КПРФ и ЛДПР: «Не оседлать тему протестов, так хоть ножки помочить». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»