Ночью главе уральского города сожгли иномарку

Сегодня ночью, около половины четвертого , в поселке Буланаш загорелась иномарка Honda CR-V, принадлежащая мэру города Артёмовского Константину Трофимову.

Как рассказал «Новому Дню» сам Трофимов, он абсолютно уверен, что это поджог, и что преступление связано с его профессиональной деятельностью. «Меня раз десять спросили: не мог ли это сработать автозапуск, я говорю: нет у меня автозапуска. Моей машине 13 лет, я очень тщательно всегда за ней ухаживал. ТО проходил месяц назад, все было исправно. Очевидно, кому-то перешел дорогу. Возможно, запугать хотят. Причин накидать можно много. Например, у нас в прошлом году было прекращено уголовное дело о закупке квартир для муниципальных нужд по завышенным ценам, на 15 млн рублей. Когда я стал главой, добился, чтобы расследование возобновили», – сообщил Трофимов.

Мэр уже обратился в правоохранительные органы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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