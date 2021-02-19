В Екатеринбурге отреставрируют Дом контор

В Екатеринбурге планируют отреставрировать Дом контор, объект культурного наследия на улице Малышева, 4. Администрация города опубликовала тендер на разработку проектно-сметной документации. Работа растянется на весь год: подрядчик за лето выполнит эскизный проект, осень уйдет на согласование научно-проектной документации с Управлением госохраны объектов культурного наследия, к концу года должна быть готова рабочая документация. Срок окончательного выполнения заказа – декабрь 2021 года. Подрядчику мэрия готова заплатить максимум 857 тысяч рублей.

Судя по техзаданию к проектно-сметной документации, реставрация коснется в основном крыши: нужно будет заменить кровельное покрытие, отремонтировать деревянные конструкции, укрепить чердачное перекрытие, а также обновить водосточную систему. Когда пройдет непосредственно ремонт, не уточняется.

Дом контор был построен в 1930 году для размещения торговых предприятий и банка Союза сельскохозяйственной кооперации. Это конструктивистское здание относится к объектам культурного наследия, сейчас в нем находятся офисы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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