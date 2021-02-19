Замминистра промышленности: проверка Уралвагонзавода Счетной палатой – нормальное явление

Проверка Счетной палатой РФ Уралвагонзавода – совершенно нормальное явление. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции замминистра промышленности Свердловской области Игорь Зеленкин.

«Это нормальное явление, но за датами и результатами проверки журналистам лучше обратиться непосредственно или на Уралвагонзавод, или в Счетную палату, – заявил чиновник. – Мы, правительство, рассматриваем УВЗ как одно из крупнейших предприятий, это для нас крупнейший коллектив – 29 тысяч человек. Сейчас перед нами стоит огромная потребность в переобучении, переквалификации кадров, этим занимается департамент занятости населения. Мы работаем по загрузке, выходим на Москву». Замминистра добавил: уже сейчас понятно, что скачкообразного роста на запрос традиционных вагонов не будет, поэтому надо осваивать новые виды продукции, например, рефрижераторы.

Гендиректор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков добавил, что завод получал финансовую помощь из Москвы, «а федеральный бюджет всегда пристально следит за расходованием своих средств». Он также предсказал, что в 2021 году загрузка УВЗ будет на уровне 2019 года, но некоторые основания для оптимизма есть. «Скоро услышите об открытии новых автоматизированных производств. Есть настрой на перспективу», – заявил Щелоков.

Уралвагонзавод попал в перечень предприятий, на которых Счетная палата РФ в 2021 году планирует провести проверку расходования бюджетных средств. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Екатеринбург, Москва, Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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