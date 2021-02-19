В Свердловской области число заражений Covid-19 продолжает снижаться

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 216 новых случаев заражения коронавирусом (вчера – 218). Общее число зафиксированных в регионе случаев Covid-19 составляет 75 921.

По данным регионального оперштаба, более полутора тысяч пациентов находятся в состоянии средней тяжести. «Состояние 316 госпитализированных оценивается как тяжелое, 201 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 131 – на аппаратах ИВЛ», – сообщили в ведомстве.

Добавим, что 13 человек скончались. Всего зарегистрировано 2281 летальных исходов.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 19.02.21

Замминистра промышленности: проверка Уралвагонзавода Счетной палатой – нормальное явление. / Несмотря на скандал с аппаратами «Авента-М», объемы их выпуска выросли в 14 раз. / «Автомобилист» проведет благотворительный матч для борьбы с детским раком. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»