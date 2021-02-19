В Екатеринбурге горела многоэтажка. Спасатели эвакуировали 45 человек (ФОТО)

В 12-этажном доме по улице Ангарской сегодня утром случился пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже, огонь распространился на 30 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных помещения дома были окутаны плотным дымом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, до приезда спасателей по лестницам самостоятельно эвакуировались 16 человек. Остальных жильцов пожарные выводили, выдав дыхательные маски, – это 45 человек, среди них 9 детей. Пострадавших в ЧП нет.

Для тушения спасателям пришлось задействовать автолестницы. В МЧС отметили, что подъезду пожарной техники мешало большое количество автомобилей, припаркованных возле дома.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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