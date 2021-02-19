В Екатеринбурге горела многоэтажка. Спасатели эвакуировали 45 человек (ФОТО)

В 12-этажном доме по улице Ангарской сегодня утром случился пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже, огонь распространился на 30 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных помещения дома были окутаны плотным дымом.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, до приезда спасателей по лестницам самостоятельно эвакуировались 16 человек. Остальных жильцов пожарные выводили, выдав дыхательные маски, – это 45 человек, среди них 9 детей. Пострадавших в ЧП нет.
Для тушения спасателям пришлось задействовать автолестницы. В МЧС отметили, что подъезду пожарной техники мешало большое количество автомобилей, припаркованных возле дома.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Екатеринбург. Другие новости 19.02.21
В Свердловской области число заражений Covid-19 продолжает снижаться. / Замминистра промышленности: проверка Уралвагонзавода Счетной палатой – нормальное явление. / Несмотря на скандал с аппаратами «Авента-М», объемы их выпуска выросли в 14 раз. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube