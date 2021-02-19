В зоопарке Екатеринбурга родился второй кустарниковый кенгуренок (ФОТО)

В екатеринбургском зоопарке родился второй кустарниковый кенгуренок Хагена. Пополнение произошло в начале января. Пол малыша сотрудники зоопарка пока не знают. Они планируют это сделать, когда кенгуренок начнет жить самостоятельно. Сейчас на экспозиции можно увидеть всю семью в полном составе – отца семейства, мать и двоих детенышей.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе зоопарка, кенгуру из Новой Зеландии появились на экспозиции в октябре 2019 года. «Самец Пол и самка Мэгги приехали в Екатеринбург из Москвы. Спустя полгода, 11 марта 2020 года у молодой пары появился детеныш. Назвали его Барни. Это был первый случай размножения кустарникового кенгуру в Екатеринбургском зоопарке, – отметили в зоопарке. – Второй же детеныш у пары родился в начале января. Именно тогда он вылез из сумки. Этот момент и считается днем рождения, поскольку классический процесс появления на свет отследить сложно. Кенгурята рождаются совсем крошками, без задних лапок, размером 1 сантиметр. После чего перебирается в сумку к матери, где продолжает активно развиваться до момента, когда сможет самостоятельно покинуть сумку».

В пресс-службе также подчеркнули, что это первый случай стабильного размножения кустарниковых кенгуру в зоопарках России. Кроме Екатеринбурга этот вид кенгуру содержится еще в зоопарке Нижнего Новгорода, но успешно размножается только на Урале.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 19.02.21

В Екатеринбурге горела многоэтажка. Спасатели эвакуировали 45 человек (ФОТО). / В Свердловской области число заражений Covid-19 продолжает снижаться. / Замминистра промышленности: проверка Уралвагонзавода Счетной палатой – нормальное явление. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»