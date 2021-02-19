Уральским оборонщикам поставили задачу увеличить выпуск гражданской продукции за год до 35%

По итогам 2020 года 15 предприятий свердловского оборонно-промышленного комплекса увеличили выпуск продукции гражданского назначения.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции гендиректор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков. Среди таких предприятий он назвал «Вектор», Егоршинский радиозавод, завод № 9, Уральский литейный завод, ЗиК. «Доли и объемы гражданской продукции небольшие, потому что эти заводы очень специфические. Доля продукции специализированного назначения высокая, но и темпы производства «гражданки» растут», – рассказал он. Например, на УОМЗ доля ПГН увеличилась с 10 до 15 %. Появляется новая продукция у Электрохимприбора. УВЗ сертифицировал 5 новых видов подвижного состава, продолжаются НИОКР, возрождается знаменитый трактор АТМ-160. «Это будет востребовано с учетом разных обстоятельств, которые складываются на мировых рынках», – считает Щелоков.

Заместитель гендиректора УОМЗ по внешнеэкономической деятельности и маркетингу Владимир Пелихов рассказал, что в 2020 году экспорт медицинской техники по объективным причинам пошел на спад. Во-первых, были затруднены контакты с зарубежными партнерами, во-вторых, в мае-июне в приоритете были заказы для российских медучреждений. С другой стороны, у завода открылись новые возможности как у разработчика медтехники. «Сейчас на выходе новая модель ИВЛ с очень серьезным конкурентным преимуществом – встроенным модулем томографии, который позволяет вести контроль за состоянием легких больного столько, сколько нужно, и без вреда для него», – рассказал Пелихов.

Замминистра промышленности Игорь Зеленкин заявил, что предприятия свердловского ОПК способны выпускать практически любую продукцию, но им надо многому учиться. «Надо прежде всего научиться анализировать рынки, находить свободные ниши, прогнозировать их динамику на 5-10 лет вперед, в том числе – на зарубежных рынках», – сказал чиновник, пояснив, что сейчас многие предприятия как раз заняты этим. Поставленная федеральным правительством задача – к 2030 году довести долю гражданской продукции на оборонных заводах до 50%. По итогам 2020 года ожидается 35%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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