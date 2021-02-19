В суд ушло резонансное дело о нелегальной продаже 66 изумрудов

Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области завершило расследование дела о незаконном обороте изумрудов. Как сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, в качестве фигурантов по делу проходят гражданин Чекулай , 1967 года рождения, уроженец Шортандинского района Целиноградской области, и уралец по фамилии Валугин, 1968 года рождения.

Следствием установлено, что один из обвиняемых купил необработанные камни у работников предприятия по добыче изумрудов. Второй – нашел клиента, изъявившего желание приобрести дорогостоящий товар.

«В роли важного покупателя – коллекционера, по легенде прибывшего на солидную сделку из Москвы, выступил оперуполномоченный. Коллеги из ФСБ брали реализаторов после того, как они продемонстрировали качество камней, оценив их на сумму более 4 миллионов рублей. Изъятые драгоценности в количестве 66 штук и весом порядка 4 килограммов были направлены на минералогическую экспертизу. В настоящее время материалы уголовного дела, состоящего из 7 томов, переданы в суд Асбеста для рассмотрения по существу», – отметил полковник Горелых.

Асбест, Елена Владимирова

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