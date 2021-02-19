Прокуратура проверит, почему в Кольцово образовались огромные очереди

Транспортная прокуратура проверит, почему в аэропорту Кольцово сегодня утром образовались огромные очереди. Пассажиры сразу шести рейсов около часа не могли зарегистрироваться и стояли в общей толпе.

Сообщения об очередях в Кольцово появилось сегодня утром в соцсетях и телеграм-каналах. Пассажиры сообщали, что вынуждены ожидать открытия регистрации на рейс и стоять в огромной толпе – в зале собралось несколько сотен человек. В Кольцово пояснили, что произошел сбой внутриаэропортовых сервисов, но работа была быстро восстановлена. На вылет-прилет самолетов это никак не повлияло.

Сейчас информацию об очередях проверяет Свердловская транспортная прокуратура. «Выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации о сбое 19.02.2021 в системе регистрации пассажиров в аэропорту г. Екатеринбурга вследствие чего в воздушной гавани образовалось массовое скопление пассажиров 6 внутренних рейсов, которые прибыли на регистрацию. Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.02.21

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