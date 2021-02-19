Во Втузгородке экскаватор ломает дерево ковшом (ВИДЕО)

В Екатеринбурге очевидцы сняли на камеру и прислали в редакцию видео, на котором экскаватор ликвидирует дерево.
Экскаватор ломает дерево
Деревья ломают прямо ковшом экскаватора, зацепив им ствол. Все действие происходит в районе Втузгородка во дворе домов на Гагарина, 7, и Академической, 4. По словам жильцов этих домов, они не знают, для чего понадобилось портить дерево, но предполагают, что здесь будет стройка.
Екатеринбург, Анна Темрук
Екатеринбург. Другие новости 19.02.21
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