Во Втузгородке экскаватор ломает дерево ковшом (ВИДЕО)

В Екатеринбурге очевидцы сняли на камеру и прислали в редакцию видео, на котором экскаватор ликвидирует дерево.

Экскаватор ломает дерево

Деревья ломают прямо ковшом экскаватора, зацепив им ствол. Все действие происходит в районе Втузгородка во дворе домов на Гагарина, 7, и Академической, 4. По словам жильцов этих домов, они не знают, для чего понадобилось портить дерево, но предполагают, что здесь будет стройка.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 19.02.21

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