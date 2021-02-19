Екатеринбуржец убил мать, а потом сжег тело

Жителя Екатеринбурга признали виновным в убийстве своей матери, а также в хищении денег с ее банковской карты. Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, женщина 1959 года рождения упрекала сына в пьянстве и неспособности устроиться на работу, после чего они поссорились. Мужчина ножом несколько раз ударил мать в грудь и шею, она скончалась. Чтобы скрыть преступление, убийца отнес тело к коллективным садам, облил горючей жидкостью и поджог.

«Кроме того, подсудимый завладел банковской картой потерпевшей, похитив со счета женщины денежные средства. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы», – сообщил «Новому Дню» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

После преступления сын сам обратился в полицию, чтобы заявить о пропаже матери. «О безвестном исчезновении женщины в органы полиции сообщил сам мужчина, сказав, что потерял связь с матерью, вернувшись домой из другого региона. Однако в ходе проведенных мероприятий его причастность к данному особо тяжкому преступлению была установлена. Задержать мужчину удалось в июне 2019 года, вскоре после того, как он скрылся от органов правопорядка, почувствовав, что его могут вывести на чистую воду», – добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 19.02.21

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