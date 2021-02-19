Марат Хуснуллин: «Солнечный – отличный пример создания комфортабельного и современного квартала» (ФОТО)

Сегодня, 19 февраля, во время рабочей поездки в Екатеринбург вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, помимо важных дорожных объектов, посетил самый молодой район Екатеринбурга Солнечный и познакомился с планами его развития.

Экскурсию по району Марату Хуснуллину провели председатель совета директоров «Форум-групп» Олег Черепанов и первый заместитель генерального директора «Форум-групп» Сергей Мямин. Вместе с заместителем председателя правительства России район посетили полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, министр строительства Свердловской области Михаил Волков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Сейчас в Солнечном проживает около 10 тысяч жителей, построено 265 тысяч квадратных метров жилья. До 2023 года в районе появится еще 244 тысячи жилых квадратных метров, а население превысит 20 тыс. человек. Солнечный – один из крупнейших проектов комплексного развития территории в Уральском регионе и участник федеральной программы «Стимул», в рамках которой выделяются бюджетные субсидии на создание инфраструктуры для проектов комплексного освоения.

Главная задача, которую ставит перед собой девелопер района Солнечный – компания «Форум групп» – формирование качественной среды проживания, создание комфортного стандарта жилья, безопасности для жителей, удобства инфраструктуры, современный подход к каждой детали.

Напомним, что в этом году проект «Солнечные аллеи» одержал победу в рейтинговом голосовании для реализации в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Марат Хуснуллин высоко оценил концепцию квартальной застройки Солнечного – закрытые от автомобилей дворы, интересный подход к оформлению фасадов домов, колясочные в каждом подъезде, а также его заинтересовал проект будущего социально-культурного кластера, который уже начал строиться в районе.

В состав кластера, который разместится в районе улицы Лучистой, кроме инновационного детского сада войдут: уникальная школа, которая уже негласно получила название «Губернаторский лицей» за активное участие главы региона в создании ее концепции и его поддержке, Центр художественной и эстетической гимнастики, который станет одной из площадок Всемирных студенческих игр 2023 года. «Губернаторский лицей» станет многофункциональным комплексом, рассчитанным на 1 200 учеников, где будет также детский технопарк «Кванториум», коворкинг, художественные и звукозаписывающие студии, а также медиацентр и публичная библиотека, куда будут иметь доступ не только школьники, но и все жители района.

В ходе экскурсии осмотрел Марат Хуснуллин и уже работающие социальные объекты: главную общественную зону отдыха жителей Солнечного – первую очередь Парка, детский сад и первую на Урале Академию хоккея с интернатом, где учатся одаренные спортсмены со всей Свердловской области.

Марат Хуснуллин отметил, что он больше нигде в России не встречал проекта комплексного развития такого качества. «Солнечный – отличный пример создания комфортабельного и современного квартала. Считаю, что такой опыт должен перениматься другими регионами страны», – написал вице-премьер в своем инстаграм-канале.

«Мы в ходе беседы затронули темы благоустройства района, социального обеспечения, улично-дорожной сети и общественного транспорта, плотности и высотности застройки, стандартов строительства – все эти вопросы находят решение на территории Солнечного. Мы говорим о том, что стандарт застройки – это не просто построить дом, а не забыть о деревьях, не забыть о лавочках, о колясочных, о комфорте продвижения жителей и так далее. Приятно, что вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным была дана нам положительная оценка за умение решать весь тот огромный спектр вопросов, когда ведется комплексное освоение территории. И нам рекомендовано данным опытом делиться с регионами», – отметил Сергей Мямин, первый заместитель генерального директора «Форум-групп».

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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