Почти 6% свердловских подростков находятся в группе риска по употреблению наркотиков

Свердловских школьников и учащихся других образовательных организаций проверили на раннее выявление незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

В исследовании принимали участие подростки, достигшие 13 лет. Им предлагалось пройти профилактическую беседу, медицинский осмотр, который ведет психиатр-нарколог, после чего они сдавали биологическую жидкость (мочу) на психоактивные вещества.

Перед осмотром для испытуемых провели социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления употребления наркотических средств. По данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области, в нем приняли участие 204 443 обучающихся – почти 6% отнесены к группе риска. Если психоактивное вещество было обнаружено, то результаты сообщались обследуемому и при несовершеннолетии – его родителю или законному представителю.

«Выявление групп риска среди молодежи – это достаточно важная мера в современной молодежной и подростковой среде. Мы часто сталкиваемся с мнением родителей, уверенных в том, что их детей не коснется проблема наркомании, и отказывающихся от проведения осмотра для своих детей по различным причинам. Со своей стороны хочу сказать, что лучше пройти подобный осмотр, узнать точную картину и своевременно предпринять меры, чем потом устранять нежелательные последствия», – рассказал главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

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