Салют в честь 23 Февраля запустят в ЦПКиО

В День защитника Отечества в Екатеринбурге запустят праздничный салют. Для этого задействуют орудие, использовавшееся во время Великой Отечественной войны – противотанковые пушки ЗИС-3 образца 1942 года.

«ЗИС-3 является самым массовым орудием в истории мировой артиллерии. За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково – «Зося», – рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Увидеть салют горожане смогут из ЦПКиО им. Маяковского в 21:00. Всего планируется произвести 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

Екатеринбург, Анна Темрук

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