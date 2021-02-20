В Первоуральске «газель» врезалась в фуру. Водитель погиб на месте (ФОТО)

Сегодня ночью на 338-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург случилось ДТП, в котором погиб мужчина.
В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что водитель «газели» 2000 года рождения наехал на стоящий грузовик МАН с прицепом «Шпитц». От столкновения машина загорелась.
«Водитель автомашины «газель» скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», – добавили в ведомстве. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа.
Погибший был жителем Чебоксар, при стаже вождения 1 год он три раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Екатеринбург, Анна Темрук
Екатеринбург. Другие новости 20.02.21
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