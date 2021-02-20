В Первоуральске «газель» врезалась в фуру. Водитель погиб на месте (ФОТО)

Сегодня ночью на 338-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург случилось ДТП, в котором погиб мужчина.

В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что водитель «газели» 2000 года рождения наехал на стоящий грузовик МАН с прицепом «Шпитц». От столкновения машина загорелась.

«Водитель автомашины «газель» скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», – добавили в ведомстве. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа.

Погибший был жителем Чебоксар, при стаже вождения 1 год он три раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

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