Умер профессор ЕГТИ Владимир Марченко, который обучал многих свердловских актеров

Сегодня ночью в Екатеринбурге скончался народный артист РСФСР, профессор кафедры мастерства актера ЕГТИ Владимир Марченко. Именно он последние десятилетия обучал многих драматических артистов, которые сейчас работают в театрах Свердловской области.

О смерти Владимира Марченко сообщили сегодня в Екатеринбургском государственном театральном институте, где педагог работал с 1978 года. Свой первый актерский курс Марченко выпустил еще в 1986 году. Артисты называют его Мастером – с большой буквы.

«До 2010 года Владимир Иванович Марченко был заведующим кафедрой мастерства актера театрального института. Большое внимание он уделял формированию коллектива профессионалов и созданию творческой атмосферы. Последние 20 лет Владимир Иванович – профессор кафедры мастерства актера ЕГТИ, художественный руководитель актерского курса. Мастерская Владимира Ивановича, имеющего колоссальный сценический и преподавательский опыт, до сих пор успешно выпускает будущих артистов. Друзья, мы вместе со всем театральным Екатеринбургом скорбим и выражаем соболезнования родным и близким, коллегам, выпускникам и студентам Владимира Ивановича Марченко», – рассказали в ЕГТИ.

В социальных сетях артисты сегодня выражают соболезнования родным и близким Марченко.

«Спасибо за силу, мужество, масштаб, верность делу и бескомпромиссность. Мы будем помнить Ваш спокойно-величавый образ. Отдыхайте от дел. Вы их сделали много, Народный артист огромной страны», – написал доцент кафедры мастерства актера ЕГТИ Александр Блинов.

О дате прощания в вузе сообщат дополнительно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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