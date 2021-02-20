В Свердловской области – 219 новых случаев коронавируса и 11 смертей

За последние 24 часа в Свердловской области зарегистрировано 219 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зафиксированных в регионе случаев Covid-19 – 76 140.

По данным регионального штаба, 1417 пациентов сейчас находятся в состоянии средней тяжести. «Состояние 307 госпитализированных оценивается как тяжелое, 202 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 128 – на аппаратах ИВЛ», – отметили в ведомстве.

За минувшие сутки выписано 232 человека. Смерть подтвердилась у 11 пациентов. Всего с начала пандемии вирус унес жизни 2292 человек.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

Умер профессор ЕГТИ Владимир Марченко, который обучал многих свердловских актеров. / Шестимесячному Мише Бахтину поставили жизненно необходимый укол за 160 миллионов. / В Ботанический сад Екатеринбурга уже пришла весна: цветут орхидеи и банан (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»