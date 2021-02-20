Любовь, зимние шины и баня: что хотят получить мужчины на 23 Февраля (ВИДЕО)

В преддверии Дня защитника Отечества съемочная группа «Нового Дня» вышла на улицы Екатеринбурга и узнала, какой подарок на 23 Февраля будет самым лучшим, а что мужчины наоборот не хотели бы получить.

Подарки и антиподарки на 23 Февраля

По ответам опрошенных стало понятно, что самыми неудачными и бесполезными подарками на 23 Февраля являются традиционные носки, гель для бритья, дезодоранты и открытки. А самый лучший и приятный – внимание любимого человека.

Отвечая на вопрос, какой же подарок они хотели бы получить, мужчины называли поход в кафе или ресторан, комплект новых зимних шин, а также баню.

Самые яркие ответы горожан смотрите в видео «Нового Дня».

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

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