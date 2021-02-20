Сотрудники ГИБДД устроят рейд по выявлению пьяных водителей в праздничные выходные

Свердловских автомобилистов предупреждают о массовом рейде по выявлению пьяных водителей, который пройдет в праздничные дни. Проверки анонсированы во всех городах региона. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Обычно это тотальные проверки транспорта, массовые проверки, в которых участвуют сотрудники сразу нескольких автоинспекций, несколько экипажей ДПС. Сотрудники ГИБДД проверяют буквально каждый автомобиль на предмет выявления водителей, которые управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии либо водителей, лишенных или не имеющих права управления», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Анна Темрук

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