На Среднем Урале замедлилось снижение числа заболевших коронавирусом

В Свердловской области за минувшие 24 часа было выявлено 215 новых случаев Covid-19 (в Екатеринбурге +79), этот показатель за предыдущие сутки составлял 219, а еще днем ранее – 216. Показатели заболеваемости держатся на уровне октября прошлого года, когда в регионе начали вводить ограничения из-за второй волны пандемии.

От коронавируса скончались еще 10 свердловчан. Общее число жертв достигло 2 302 человек.

По информации оперштаба, 317 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 121 – на аппаратах ИВЛ. Состояние средней тяжести у 1 502 человек, госпитализированных в больницы. Всего за последние 24 часа врачи выписали 225 человек. Исходя из данных официальной статистики, на сегодняшний день коронавирусом болеют 4,8 тысячи свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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