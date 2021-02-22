В Свердловской области 217 новых случаев Covid-19 и 9 смертей

На Среднем Урале за минувшие сутки выявлено 217 новых случаев коронавируса (в Екатеринбурге +75). Жертвами Covid-19 стали еще 9 человек. Выписаны из больниц 226 пациентов, прошедших лечение.

Исходя из данных официальной статистики, на сегодняшний день в регионе 4 784 жителя болеют коронавирусом.

«Состояние 320 госпитализированных оценивается как тяжелое, 194 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 110 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 571. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает свердловский оперативный штаб.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 22.02.21

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