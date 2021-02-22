Многоквартирные дома в Качканаре подключат к газу 23 февраля

Жители многоквартирных домов в Качканаре останутся без газа еще на сутки. Кроме того, не во всех районах города появилось тепло, хотя ТЭЦ еще утром была переведена на газоснабжение.

«Согласно последним данным, нормативная температура теплоносителя в многоквартирных домах в полном объеме будет восстановлена в течение двух-трёх часов. Как уже сообщалось, местные газовые службы усилены бригадами из соседних городов. По завершению подачи газа в поселке Валериановск, которой сейчас занимаются специалисты, приступят к подаче газа в частном секторе Качканара поочередно по улицам: Школьная, Некрасова, Горная, Таежная, Тургенева, Толстого, Крылова, Бажова, Пушкинская, Набережная. Жителей частных домов просят закрыть вентиля газового оборудования на подачу и ожидать прихода сотрудников «ГАЗЭКС».

В целях предотвращения утечек газа или возникновения несчастных случаев после аварийного отключения, время запуска газа потребителям в многоквартирных домах будет увеличено. К этим работам специалисты приступят завтра 23 февраля», – сообщает паблик «Качканарский городской округ».

Авария на газораспределительной станции в 7 километрах от города произошла вчера около 17.00. На месте порыва газопровода возник пожар, который оперативно потушили сотрудники МЧС. Местная ТЭЦ на время ремонта газопровода была переведена на мазут, чтобы обеспечить теплом дома. Однако жители в соцсетях жаловались, что ночью батареи были едва теплыми. Всего в результате ЧП остались без газа 961 частный дом и 10,5 тысяч квартир в МКД.

Качканар, Ангелина Сергеева

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