Коронавирусная сводка: 214 случаев Covid-19, 10 смертей

Екатеринбург (Новый День, Марина Симбирятина)– В Свердловской области продолжается снижение числа заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки в регионе бы зарегистрировано 214 случаев Covid-19 (в Екатеринбурге +35). Общее количество зафиксированных случаев составляет 76 786.

По информации оперштаба, состояние 335 госпитализированных оценивается как тяжелое, 198 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 106 – на аппаратах ИВЛ. При этом число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 1 586.

За последние 24 часа выписано 223 человека. Зарегистрировано 10 летальных случаев. Всего, с начала пандемии, вирус унес жизни 2321 человека.

Екатеринбург. Другие новости 23.02.21

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