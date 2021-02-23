МЧС предупреждает о морозах и сильном ветре

В МЧС по Свердловской области предупредили об усилении ветра. По данным ведомства 24 февраля ожидается ветер с порывами до 20 м/с.

По информации Гидрометцентра, завтра, 24 февраля в Свердловской области днем будет -28…-33 °C и небольшие осадки, ночью температура понизится до -38…-43 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, с порывами до 15-20.

«При сильных порывах ветра возможен обрыв линий электропередачи, повреждения кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможен сход снега, падение шифера и других предметов», – предупредили в МЧС.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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