В центре Екатеринбурга загорелась легковушка. Пострадавших нет

Сегодня днем в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта, 38а, загорелась легковушка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МЧС по Свердловской области, причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.

«В 15:45 поступило сообщение о пожаре. На площади 2 квадратных метра поврежден автомобиль Hyundai Solaris. Огнеборцы ликвидировали открытое горение в течение 20 минут. На месте работают 2 единицы пожарно-спасательной техники, 7 человек личного состава», – рассказали в ведомстве.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 23.02.21

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