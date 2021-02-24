Детям Свердловской области разрешили не ходить в школу из-за аномальных морозов

Из-за морозной погоды, которая установилась в Свердловской области, школьники могут не ходить на занятия.

В департаменте образования администрации Екатеринбурга «Новому Дню» напомнили, что школьники могут остаться дома при следующих погодных условиях:

ученики 1-4 классов – при температуре воздуха -28 градусов без ветра, -25 с ветром (при скорости ветра не менее 4 м/с);

ученики 5-9 классов – при -30 ºC без ветра, -28 с ветром (при скорости не менее 4 м/с);

ученики 10-11 классов – при -32 ºC без ветра, -30 с ветром (при скорости не менее 4 м/с).

С теми учениками, которые несмотря на низкие температуры придут в школу, занятия будут проводиться по расписанию.

По информации Уралгидрометцентра, в Екатеринбурге сегодня днем будет -28 градусов, ветер северный, 2 метра в секунду, значит, ученики начальной школы могут остаться дома. В Нижнем Тагиле – 30 градусов мороза, ветер северный, 7 м/с. При такой погоде могут не ходить в школу даже старшеклассники. Но самые сильные морозы установились в Ивделе – там сегодня -38. Почти так же холодно в Верхотурье, Североуральске и Серове. Теплее всего в области в Каменске-Уральском – 26 градусов ниже нуля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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