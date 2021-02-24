В Нижнем Тагиле машинист выпрыгнул из горящего крана и погиб

В Нижнем Тагиле в одном из цехов НТМК машинист крана погиб, спрыгнув с 25-метровой высоты. 33-летний мужчина пытался спастись от огня, который внезапно вспыхнул в кабине крана.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, ЧП случилось в ночь на 23 февраля. По предварительным данным, в кабине мостового крана по неустановленным пока причинам произошло возгорание. 33-летний машинист пытался сам потушить огонь и подогнать кран к посадочной площадке, но не смог. Мужчина выпрыгнул из охваченной огнем кабины – от полученных травм он скончался на месте.

Следователи начали доследственную проверку. Идет опрос очевидцев и сотрудников предприятия, проверяется соблюдение техники безопасности. Для определения точных причин возникшего возгорания и смерти мужчины проводятся соответствующие экспертные исследования. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Нижний Тагил, Анастасия Истомина

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