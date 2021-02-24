Цветы к 8 Марта подорожают в два раза из-за проблем на таможне

В Екатеринбурге владельцы цветочного бизнеса подсчитывают свои потери из-за задержек фур на границе с Белоруссией. К 8 Марта уже определенно будут проблемы с поставками, цветочники не могут получить заказанный из-за рубежа товар, а цветов, выращенных на Урале, не хватает. Весьма вероятно, что из-за дефицита цены к Международному женскому дню взлетят вдвое.

«Цены уже повысили на 30%, на 8 Марта, вероятно, поднимем в два раза. Но в любом случае, цветов не хватит. Фуры стоят на границе, или их отправляют на переоформление, к празднику поставки не будет. Ищем тюльпаны и розы, выращенные у нас, на Урале, но их мало», – рассказал владелец цветочного магазина на улице Вонсовского. «Будем продавать хризантемы, тюльпаны. К 14 февраля закупали уральские цветы, но сейчас перезаказать уже негде», – поделились в точке на Краснолесья.

Проблемы с поставками цветов возникли из-за действий Федеральной таможенной службы. Главным «поставщиком» растений в Россию в последнее время стала Белоруссия. Это по-прежнему в основном голландские цветы, на импорт которых действуют ограничения. Плюс в Белоруссии нет НДС на ввоз цветов. Но в феврале фуры начали задерживать на границе. «Проводимые в данный момент мероприятия направлены на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза продукции и не влияют на деятельность законопослушных участников ВЭД. Ввоз в Россию цветочной продукции с использованием серых схем не приводит к снижению розничных цен в торговых точках, а способствует исключительно обогащению нечистых на руку импортеров», – цитирует таможенников БФМ.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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